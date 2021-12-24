市場對新變異株Omicron擔憂減緩，加上一系列樂觀的經濟數據，帶動美股四大指數在聖誕節前全面收紅，標準普爾500指數再創新高，台股開盤上漲19.69點、報在17966.35點，隨即拉高站上萬八，是繼今年7月後再度叩關萬八大關。今台股一開盤就跳上萬八大關主要功臣之一就是航運的帶動，惟第三代半導體、比特幣等強勢族群開高走低下，指數在萬八附近拔河，9:30過後在金融股順勢點火下，台股攻勢再起，躍上今年新高18039點，收盤聖誕夜萬八能站穩，量能扮演關鍵。

台股攻順利攻上萬八，大型電子權值股呈現零星點火，晶圓雙雄台積電(2330)震盪開出，早盤後拉高小漲，聯電(2303)則小漲逾0.5%，挑戰月線關卡，目前外資已經連續呈現買單。IC設計指標股聯發科(2454)上漲逾1%、股價最高達1115元、股王矽力-KY(6415)上漲約2%，股后信驊(5274)漲幅逾1.5%。大立光(3008)持續為漲多後的震盪，今最高一度站上2500元，盤中壓回盤下震盪，鴻海(2317)小漲近1%。記憶體族群不受西安封城影響，南亞科(2408)、華邦電(2344)走揚，其中華邦電漲幅逾1.5%。

航運股今吸金點火，變種病毒威脅趨緩，航空雙雄長榮航(2618)開高走高大漲逾4%，華航(2610)也強漲逾3%，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)漲幅也都逾1%，散裝航運股裕民(2606)漲幅也有1.5%，整體運輸類股指數漲約1.5%。

金融股今早盤不久一度點火，成為台股站上今年新高的功臣之一，開發金(2883)獲買單進駐，上漲逾1%，國泰金(2882)漲幅也一度達1%。

由於當前美股大環境暫無看到更大的利空衝擊，包括今日，台股已經連續第4個交易日站穩各期均線之上，多頭格局不變，再加上英特爾有望釋單台積電，台股指數今日成功挑戰一萬八千點關卡，更寫下今年新高。分析師表示，考量當沖降稅已經立法通過延長三年，有助量能回升，加上11月外銷訂單新高，及即將公佈的11月景氣對策燈號可望連十紅，搭配政府釋出新的委外代操額度，年底集團及法人作帳啟動，台股多頭格局延續，只是，外資放假前夕，投信積極作帳，個股有壓回恐見黑，加上假前量能偏低，建議可逢低布局明年展望較佳或落底的族群。