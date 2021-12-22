證券分析師林鈺凱表示，台股21日以奇襲的方式大漲逾120點，而台股之所以能在前日美股重挫拖累下，仍舊逆勢大漲，有個很關鍵的主角就是「外資」。正當市場投資人原以為12月外資都在「放假中」了，外資就冷不防來個回馬槍，21日大買106.52億元。

另一方面，投信對台股更是不離不棄，投信年底的作帳積極，自14日開始，已連續七個交易日買超，若對照前段期間台股走勢，這波行情可說是由投信一路護駕過來的，且是完完全全的「救援成功」。

距離年底僅剩最後六個交易日，台股加權指數22日收在17826.83點，距離歷史新高18034.19點僅約200點左右，極有可能2021年底前就突破歷史高點。此外，1月份台股的元月行情亦是重頭戲，可望迎來「史上最強封關行情」。

個股方面，本周納入投資組合的大宇資，股價22日再度亮燈漲停，旺季效應來臨，遊戲股持續強勢表態。

展望後市，台股基本面，受惠剛剛公布的11月外銷訂單，再次刷新歷史新高。其次，美國聯準會（Fed）年終會議已經結束，宣布縮減購債規模，預計明年3月開始升息，完全符合市場預估的最差預期，等於台股年底最大變數已消失、利空已出盡，再加上1月本就值得期待的元月效應，台股的封關行情預期並不會差。