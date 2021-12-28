證券分析師趙彭博表示，美股四大指數在27日、節後第一天全線收紅，標普500指數再創新高、那斯達克指數上漲1.39％，費半指數創新高收漲2.72％，帶動加權指數開高走高，最高攻上18197.36點，且收盤幾乎是以最高點收盤，收在18196.81點，上漲147.87點，惟成交量仍不足3千億。

類股方面，航運股表現最佳，長榮、陽明上漲幅度均在2％以上，而前兩日強勢的造紙類股受到調節賣壓表現最差，上市造紙類股指數下跌1.27％；電子股部分，半導體及IC設計族群亦表現不俗，權值股台積電上漲9元，為28日大盤上攻起了帶頭作用。

個股方面，本周納入投資組合的綠電，股價28日盤中漲停打開後，最低下探至26.2元獲得強力支撐，留長下影線，整理換手成功後，續攻可能性大。

選股方面，在外資連買超數日的氛圍下，外資積極買超台積電、國巨及茂達等個股，也可看出半導體及車用電子族群，現階段是外資選股重點。另外，寒假將至，遊戲、顯卡族可特別逢低布局，資金比例則不宜超過五成，剩餘資金可待回檔時加以運用，跌破停損點則務必出場。