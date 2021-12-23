逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，美股四大指數22日全線收紅，那斯達克指數上漲1.18％、台積電ADR也上漲3.29％，助攻台股加權指數23日開高，最高來到17960.99點，惟盤中在17900附近盤整，尾盤再向上拉升至18946.66點，終場上漲119.83點。不過，單日成交量仍遠低於衝關需求的3500億元，櫃買指數也再創14年新高。

類股方面，權王台積電上漲6元，收盤價606元；鋼鐵人、航海王23日則表現欠佳，貨櫃三雄陽明、萬海及新興跌幅皆逾1％；反觀電子股，占大盤成交比重超過七成，將成為衝關「萬八」時的主角。

個股方面，本周納入投資組合的錸寶，股價23日上漲8.71％，已突破前波高點，後市股價可望持續上漲。

展望後市，美股特斯拉股價連兩日上漲，漲幅超過10％，市值重回兆元以上，帶動台股電動車電池股AES-KY、立凱-KY皆亮燈漲停，預計電動車族群將發動一波漲幅，可特別關注。此外，低軌衛星概念股中，金寶亮燈漲停、昇貿大漲7.19％，也是不可輕忽的另一大族群。