受美股不振拖累，台股今日開低震盪一路走低，台積電將在16日除息，但今日失守600元關卡，電子受到打擊，千金股普遍賣壓沉重，金融股、貨櫃三雄、中小型股賣壓沉重個股慘綠，食品股展現抗跌。終場加權股價指數收在17599.37點，下跌168.23點，成交值略增至3011.75億元。OTC指數收在226.83點，下跌4.15點，成成交值958.48億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美股弱勢影響台股今日開低走低，跌破10日及月線，而OTC指數在創高後拉回，收長黑跌破3條短均線。大盤今日面臨獲利回吐賣壓修正，不過，並未出現下殺取量的情形，預期市場將持續觀望美國的利率會議決策，待量縮止穩後，後市應猶有可為。在盤勢整理期間，金融及食品族群將較有避險的題材。

盤面上，台積電遭外資連兩日賣超，600元大關再次失守，今日收在599元，下跌0.33%；大立光(3008)今日逆勢上漲，股價重返2000元大關，收在2045元，上漲2.76%；股王矽力-KY(6415)收在4265元，下跌5.22%；股后信驊(5274)收在3125元，下跌3.85%；食品龍頭股統一(1216)挾著業績題材，發揮穩盤作用，尾盤收在68.8元，上漲0.58%，興泰(1235)收在43元，上漲1.53%，食品指數收盤上漲0.07%。

11月份台股近1540家上市櫃公司公布財報，合計單季稅後盈餘突破1兆，達1.09兆元，累計前三季稅後盈餘2.98兆元，雙雙創下歷史新高，非但大幅超越2020全年獲利2.47兆的水平，市場更預期2021全體上市櫃獲利可望挑戰3.9兆以上水準。

由籌碼面來看，在現貨市場，外資昨日小幅賣超，在期貨市場，外資昨日微幅減碼空單666口，整體淨空單口數來到約2.5萬口左右，明日為期貨、選擇權月結算日。若以技術面來看，今日短期均線跌破，不利多頭表態，日KD指標呈現死亡交叉，目前市場觀望氣氛濃厚，預期台股短線難脫整理格局。