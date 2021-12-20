摩爾投顧分析師張志誠表示，美股17日對Omicron病毒傳播感到擔憂，適逢四巫日波動加劇，美國聯準會（Fed）鷹派言論引發市場賣壓，科技類股續跌，金融能源股同步重挫，三大指數全數收黑，連帶影響台股20日遭電子股壓盤，終場收在17669點，失守月線，盤面僅部分鋼鐵、綠能及遊戲概念股獲買盤青睞。

四大公投案均未達同意門檻，影響可謂心理面大於實質面，畢竟台股在獲利面、經濟面都具有亮眼的實質成績，考量外資11月單月淨匯入1700億元，潛在買盤伺機而動，加上主計處上修台灣今明年國內生產毛額（GDP）、景氣對策燈號連九紅、政府釋出新的委外代操額度、公投執政黨勝選、年底集團及法人作帳啟動等，美股的回檔無礙台股多頭格局，建議投資人布局高殖利率股、科技權值股、航運股等。

至於本周納入投資組合的先進光，受惠疫情刺激筆電需求成長，今年筆電鏡頭出貨暢旺，累計前11月營收達32.86億元，年增16.62％，創下歷年同期新高。