基辛格說明訪台原因

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）13日晚間搭乘專機抵台，並於14日以簡短影片說明訪台緣由，強調與晶圓代工龍頭台積電緊密合作的夥伴關係。基辛格將於15日離台前往馬來西亞，視察英特爾在當地的封測廠營運及說明最新投資計畫。以下為基辛格影片內容全文。

大家好，我是Pat Gelsinger，我正準備搭機前往台灣。我很高興能回到台灣，回到這個我造訪過許多次的地方，只是受到疫情的影響，在我擔任英特爾CEO後，直到現在才有機會回到這裡。由於我們非常重視防疫相關安全規範及措施，因此我這次來台僅能與少數人見到面，這也是為什麼我先錄製這段簡短影片，來與各位分享我的想法。

正如您曾聽我分享過的，新冠疫情加速了一切數位化的過程，刺激了快速的創新和前所未見的工作、學習和互動模式。這種轉變為半導體的需求帶來爆炸性成長，而半導體對今日的經濟脈動更顯重要。

而處於數位化革新的中心正是台灣，台灣擁有一個完整豐沛的、充滿活力的生態系，將科技、文化、商業和競爭的能量交織在一起，成為我們產業的關鍵樞紐之一。在過去的數十年裡，台灣創造了令人驚豔的輝煌成果！

台灣同時也是一千多名英特爾優秀員工的家鄉，他們在過去36年裡與我們在台灣的客戶和合作夥伴緊密合作，為大家提供領先卓越的產品。

在這些夥伴關係中，我想提到的是我們與台積電的長期深遠關係。台積電在許多方面協助英特爾公司與這個產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品。台積電所獲得的成就，真的很了不起。

今日，半導體比以往任何時刻都更受人關注。沒有半導體，萬物都會停止運作。我們都在努力解決晶片短缺問題，這不僅突顯了半導體的重要，也突顯了供應鏈的重要性。我們 – 半導體產業 – 需要找到一個全球性的解決方案，以滿足對我們技術的驚人需求。

我們必須更快地建造工廠，以更高的良率運作、安裝更多的設備，並在過程中考量到全球供應鏈的未來平衡。

這意味著要在多元地理區域建立工廠，包括在台灣、和世界各地其他關鍵地點。這將讓我們擁有兼具安全性和彈性的供應鏈，以滿足持續成長和創新的需求。

當我在10個月前接任這家指標性企業的執行長一職時，我誓言不僅要讓這家公司得以重返榮耀，也要讓它在解決晶片短缺問題中扮演重要角色。我們的目標是確保全球和國家的創新引擎，在未來幾十年都能夠保持健全的發展。

這就是為什麼我們持續投資、打造英特爾全球製造網絡的原因，包括計劃在美國和歐洲的重大新投資。我們也將繼續在台灣投資，在這個表現優異的生態系基礎上推動更多創新。

英特爾期待在台灣繼續深耕、努力，因為我們在台灣的員工和生態系合作夥伴，不論對英特爾、對科技產業、對世界都是至關重要的。

感謝您們在2021年的夥伴關係與支持。我期待在未來的一年裡能與各位繼續合作，齊心推動更多創新。