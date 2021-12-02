後疫情時代，臻品藝術中心的展出，為民眾帶來身心安頓的感受。（盧金足攝）

臻品藝術中心展出莊普、賴純純、林鴻文、吳怡蒨、劉文瑄、Maria Lehznina、徐婷、徐瑞謙等8名藝術家作品。（盧金足攝）

臻品藝術中心一如建築的永續態度，提供更多元的藝術視角與展演形式。（盧金足攝）

「邂逅，緩慢滲入視角的光」，力邀8名藝術家參展。（盧金足攝）

臻品藝術中心慶祝31周年，展出的藝術家包括莊普、賴純純、林鴻文、吳怡蒨、劉文瑄、Maria Lehznina、徐婷、徐瑞謙等8名藝術家，參展藝術家橫跨年齡與國界，但是藝術無界限

，創作媒材的多元性和主題性的連結，展現臻品藝術中心展覽的精神。

龍寶建設董事長張麗莉表示，這兩年因為新冠肺炎疫情肆虐，藝術經營雖然不如往常，但是，希望可以藉由展覽的推動，用藝術來療癒人心。

也因著這個初衷，策展人提出31周年的展覽主題-「邂逅，緩慢滲入視角的光」，力邀8名藝術家參展，希望透過不同的媒材和藝術概念辯證及回應之餘，成為經歷黑暗時刻一道溫暖的光。

臻品藝術中心去年剛屆滿30周年，回顧過去與展望未來，張麗莉以「莫忘初心，臻品不求突變，而是朝向多元的當代性開放」相勉，今年邁入第31年，臻品秉持著推動當代藝術與建築關係的議題，持續策畫當代藝術的展覽；同時，一如建築的永續態度，提供更多元的藝術視角與展演形式。

臻品藝術中心為延續經營的精神與理念，今年由藝評與策展人張禮豪為臻品的31周年策畫展覽。

張禮豪策展經歷相當豐富，近年來策畫的展覽近40餘場，且為藝術家書寫的藝術評論更多達百餘篇。

策展以3個主題方向，「藝術與光學之間的關係」、「對於班雅明-迎向靈光消逝的年代，立論的回應」以及「後疫情時代」等過程的探討，進行藝術家與創作關係的對照和觀者與作品的對話。

張麗莉說，展出藝術家為莊普(1947)、賴純純(1953)、林鴻文(1961)、吳怡蒨(1968)、劉文瑄(1980)、Maria Lehznina(1988)、徐婷(1993)、徐瑞謙(1994)等8名藝術家。

臻品藝術中心31周年的展覽主題視覺，策展人提出喬瑟夫．尼塞佛．尼埃普斯1826年攝，作品名稱-在Le Gras窗外的景色。

這張近200年前的照片，長達8小時的攝影實驗，為影像開創新的里程碑。而照片上交錯的梨樹枝枒後的一小片天空，是照片中最重要的「光」。

張禮豪表示，「策展時想起這張印象深刻的照片」，同時，連結到參展藝術家-徐婷的作品(Grey Reflection)，光和作品的關係，挑戰視覺印象所產生的刺激。」