台南市東山區長呂煌男希望藉由「東窯龍吟」冬季飲品的開發，把東山人回憶最深的家鄉味推廣出去。（張毓翎攝）

「龍眼乾」是台南東山重要農特產，也是東山人最難忘的鄉情；時序進入冬季，不少人會手腳冰涼、感覺氣血不足，東山區公所在寒冷的冬天裡，特別與在地農民、業者合作推出「東窯龍吟」冬季飲品，以東山土窯柴燒的龍眼乾為主角，結合薑片和紅棗，主打即時沖泡、即時飲，既暖胃又暖心。

每包還附一隻竹叉，方便消費者飲用。（張毓翎攝）

身為土生土長東山人，東山區長呂煌男回憶，從小時候有記憶以來，龍眼一直是東山最重要的農特產，早年農業時代，居民大多倚賴農業為生，而一大夥人圍成一圈一邊剝龍眼乾、一邊抬槓的景象，便是他童年印象最深刻的事之一。

呂煌男說，以前家家戶戶經常互相串門子，聚在一起剝龍眼乾，有時中間會放一張四腳桌；而一天可剝5台斤龍眼乾的人，堪稱為高手，即有資格坐在桌子旁，若是其中剝龍眼乾速度最快的人，其占的位就愈多，大家因為龍眼乾聚在一起，互動更和樂融融。

呂煌男表示，公所今年媒合後壁區卡多利亞食品公司、在地生產龍眼乾的農友，推出「東窯龍吟」冬季飲品，分成「富桂圓滿」、「薑暖桂香」和「甜棗蜜圓」3種口味，每盒3種口味各2包，目前已在卡多良食故事館販售；消費者每買10盒，業者就會回饋1盒給公所，作為政令宣導上有獎徵答或活動的抽獎禮品。

呂煌男提到，這項商品由公所提供包裝設計、口味成分的想法，業者則負責製作和上架販售，不論冬天暖胃或是外出登山、被雨淋溼想治風寒，都很適合喝，只要300毫升的熱水，沖泡3分鐘就能飲用，希望藉由這次的開發，讓台南在地農民、業者都能受惠，也把東山人回憶最深的家鄉味推廣出去。