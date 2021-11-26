金門館邀請網紅糖糖宣傳金門最夯觀光活動、最絕美景點，要搶攻年輕旅遊市場。（金門縣府觀光處提供）

金門館在今天開幕首日，送出「來金機票」1張，幸運得主陳先生來自新北市土城，他開心表示要約朋友一起去金門玩。（金門縣府觀光處提供）

現場民眾體驗金門觀光小天使「阿特」圖騰絹印帆布袋DIY活動，表示第一次體驗，很新鮮、很有趣，完成品很實用。（金門縣府觀光處提供）

參展業者推出超優惠旅展價，買氣強強滾。（金門縣府觀光處提供）

搶攻持續發燒的國旅客源，金門縣府組團跨海前進台北國際觀光博覽會，推出多重超值旅展價，還有消費滿額抽機票、船票和特產大方送，洋溢離島風情的金門館，首日即迎來爆棚的人潮。

觀光處許績鑫副處長表示，金門館特別邀請網紅「糖糖」來宣傳金門目前最夯、最絕美的「金色寧境金門海洋藝術季」，最吸睛的「來金旅遊送旅遊振興券、抽金牌」活動及最搶手「2022年金門馬拉松」活動。

金門館在今天開幕首日，送出「來金機票」1張，幸運得主陳先生來自新北市土城，他開心表示要約朋友一起去金門玩。

觀光處說明，金門館推出「消費滿500元就參加抽金門來回機票、藍色公路船票、金門特產等大獎」活動刺激買氣，11月29日下午4點30分公開抽獎，並於臉書「樂遊金門」粉絲頁直播。

博覽會現場還有金門觀光小天使「阿特」圖騰絹印帆布袋DIY活動，也吸引很多遊客體驗，大家都說很新鮮、很有趣，完成品也很實用。另外，每日還有打卡送神秘小禮物，活動多樣有趣，歡迎民眾參加。

金門縣旅行商業同業公會翁炳信理事長指出，此次特別推出「秋冬遊金門」自由行3天2夜「機＋酒」每人6088元起旅展價(兩人同行平日價），非常超值，詳情可洽PAK專線082-312976。

金門各旅行社也推出各式超值遊程及旅展價，有華府旅行社「金門自由選」、淘寶旅行社「淘氣寶貝遊金門」、鄉村旅行社「轉動金門-烈嶼新魅力 跳島三日遊」、金航國際旅行社「金色魅力」、喜鑽旅行社「振興來金門 好禮加碼送」。

此次跨海參展的金門特產有金永利鋼刀、金佳旺牛肉乾、喜來順麵線、一來順貢糖及香蜂一條根，還有亨式暢遊的「DIY體驗活動」、金廈海運的「海上巡航」。金湖飯店及昇恆昌金湖廣場也推出超優惠旅展價。