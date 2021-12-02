12月26日至跨年夜，縣府舉辦音樂盛事「太平洋觀光節跨年演唱會」，將在市區東大門廣場熱鬧舉行，嗨唱6天6夜到跨年。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

疫情趨緩，國旅升溫，加上不到1個月就要跨年，許多人規畫出遊。花蓮縣政府持續推出旅遊活動，有溫泉泡湯、6天6夜跨年演唱會、賞鯨船及專機迎曙光活動，今天也宣布，即日起旅行社帶團到花蓮旅遊，30人以上、住宿1晚，有1萬元獎勵金，總送客數冠軍的旅行社，可額外獲10萬元，遊客還能抽百萬轎車等大獎。

疫情回穩後，國旅市場也逐漸回溫，花蓮每個周末住房率平均有8成，各項活動也陸續開跑，重頭戲有12月26日起到31日、長達6天6夜演唱會，元旦則有日出賞鯨船、專機迎曙光等活動。

縣府觀光處長張志翔表示，景點人潮回流，正是旅行業者搶攻國旅冬季市場最佳進場時機。縣府提出獎勵計畫，旅行業者只要帶團30人以上，花蓮住宿一晚並前往任一指定景點，即可申請獎勵金1萬元，住宿2晚再獎勵5000元，總送客數第一名的旅行社，還可額外獲得10萬元獎勵金。

張志翔表示，縣府另推出「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」也同步登場，無論旅行團或自由行到花蓮旅遊，只需在花蓮合法旅宿業住宿、前往任一指定景點或活動再到官網登錄相關資料，即有機會獲得「百萬賓士」及2000元花蓮好Q購物金，獎項共有500組！

另外，參加「花蓮FUN心購 月月抽iPhone」活動，來到花蓮到特約商圈店家、東大門夜市攤商及流動夜市消費滿200元，即可抽iPhone、MacBook Air、iPad Air等及花蓮好Q購物金。

張志翔說，因天氣漸冷，花蓮溫泉區人氣升溫，不同於西部溫泉區的擁擠，花蓮兩大溫泉區「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」各有特色，供民眾悠閒的泡湯體驗，無論大眾池或湯屋泡湯，或是溫泉旅館，相當適合旅行社排進冬季行程。

年底縣府也安排相當多活動，12月26日至跨年夜，有音樂盛事「太平洋觀光節跨年演唱會」，將在花蓮市東大門廣場熱鬧舉行，嗨唱6天6夜到跨年。接著，後還能前往花蓮七星潭參加元旦健走。今年更與賞鯨船及旅行社業者合作推出迎曙光船班級曙光專機，讓民眾透過海、陸、空3種方式，欣賞新年第一道曙光。