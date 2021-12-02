「奎閣」疑遭人為破壞，日常維護管理人清掃現場。（李金生攝）

遺失的竹節窗原有建材在附近巷子尋獲，虛驚一場。（金門縣文化局提供）

奎閣奉祀相傳主管文運，左手持墨，右手揚起掌筆的魁星爺。（李金生攝）

始建於清道光16年（1836）的奎閣是1座正6角型，平面重檐、攢尖屋頂的樓閣式古典建築。（李金生攝）

始建於清道光年間的金門縣定古蹟「奎閣」，日前發現竹節窗鬆脫，疑遭到人為破壞，今天再傳出象徵節節高升的竹節窗少了1根，警方據報介入了解，後來在附近的巷子角落尋獲，虛驚一場。

縣文化局說明，主祀「魁星爺」的奎閣，日前發現竹節窗鬆脫，似遭人為破壞，但香油錢功德箱安然無恙，神像金牌也未失竊，情況有些不尋常，經委託古蹟修復專業廠商修繕，已在昨天完工。但今天管理人又發現竹節窗原有建材不見，趕緊通報文化局承辦人報警協尋，還好修繕廠商發現被棄置於附近巷子內。警方目前查訪附近住戶，並調閱監視器釐清真相中。

坐落於「清金門鎮總兵署」正對面窄巷內，緊鄰陳詩吟洋樓的「奎閣」是1座正6角型，平面重檐、攢尖屋頂的樓閣式古典建築，為出身地方望族的例貢生林斐章在清道光16年（1836）捐建，奉祀相傳主管文運，左手持墨，右手揚起掌筆的魁星爺，每逢考季或是魁星壽誕日，均可見莘莘學子與家長前往祈福。

縣文化局呼籲鄉親珍視文化資產，共同守護歷史文化景點，而依文資法第103條規定，「毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施者」，可以處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬以上二千萬以下罰金，提醒民眾莫誤觸法網。