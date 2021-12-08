新北市永和區保平路今（8）日上午民眾發現1具無頭、無四肢屍體浮在瓦磘溝水面上，警方獲報後封鎖線場勘驗，初步研判死者為男性，頭部、四肢疑遭鋒利刀具砍下成「人彘」，凶器應為菜刀或開山刀，屍體雖已散發屍臭，但尚未腐敗，死亡時間應不超過2天。警方已派員在上下游搜索其他斷肢及在沿岸調閱監視器，清查可疑人車，同時採集檢體比對死者身分。

專案小組根據地緣關係清查中、永和地區近日失蹤人口，查出1名30多歲的葉姓男子疑因賭債已失蹤8日，鑑識人員下午已採擷葉男父親的DNA，將與死者進行比對。