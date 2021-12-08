2嫌所騎機車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市宋姓、陳姓兩名竊賊企圖偷竊冷氣機未遂，被警方逮捕。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市宋姓、陳姓等2名男子，日前共騎機車在頭份市區巡遶行經東田街一家冷氣機店，見到店內堆置多部冷氣機，竟一時貪念衝腦，企圖行竊冷氣機，但被店家及時發現出面攔阻，2人倉皇逃逸，店家事後雖未報案，但轄區頭份警分局在網路社群中得悉此主動查辦，日前將2人拘提到案送辦。

頭份警分局是在日前在網路上發現，有1名徐姓民眾在網路社群中po文指稱，他放置屋外冷氣機遭2名不明男子企圖竊取，經制止後倉惶逃逸，警方隨主動偵辦，經檢視比對監視器畫面及查訪後，發現轄內宋姓、陳姓民眾等2人涉有重嫌，經積極追查下，日前在宋嫌住處逮捕2人。

經查，44歲宋嫌與40歲陳嫌等2人，是在日前共乘無牌機車行經頭份市東田街一處冷氣機行時，見戶外擺放多台冷氣機，一時起貪念，趁無人注意企圖行竊，未料遭店家發現制止後騎車逃逸，店家因無財物損失，所以未報案，但為提醒民眾注意，才在網路社群po文。

宋嫌等2人見警方登門，自知事跡敗露，當場向警方坦承犯行，全案偵訊後將宋嫌等2人依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。