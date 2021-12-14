板橋貨車追撞垃圾車 車頭凹陷駕駛2人受困緊急送醫 16:162021/12/14 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋區民生路二段往台64線中和匝道處，1輛小貨車追撞前方環保局垃圾車，年約50歲的男性小貨車駕駛一度受困車內，之後由消防人員協助脫困。（警消提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區民生路二段往台64線中和匝道處，1輛小貨車下午3時許追撞前方環保局垃圾車，年約50歲的男性小貨車駕駛一度受困車內，之後由消防人員協助脫困，送醫後右小腿骨折，而副駕駛男則右腳擦傷，2人皆意識清醒，均送往部立雙和醫院。 立委趙正宇家中搜獲920萬涉貪 北檢二度不起訴 弟弟女友床戰叫超大聲 提醒後慘變「交響樂」迴盪整棟樓 父姓「方」為女取單名 老師不敢點她名「怕全班跑光光」 心酸！員警80元便當只有白飯滷汁魚丸湯 新竹市警局回應了 #垃圾車 #駕駛 #2人 #小貨車 #板橋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚超車Gogoro 哈雷、光陽聯手 強攻電動機車 04:102021/12/14 財經要聞 雲林來虎尾追五分車 見證3鐵同框 04:102021/12/14 地方新聞 桃園環保局結合楊梅警方 聯合稽查抓改裝車 15:392021/12/14 社會 3案通緝犯又懸掛假車牌 中市逢甲商圈拒捕衝2機車釀1傷 01:512021/12/14 社會 國道1造橋段嚴重車禍 2大貨車追撞1駕駛慘遭夾死 08:332021/12/14 社會 輕自動車最強油耗表現 27.7 km／l，全新第 9 代 Suzuki Alto 日本正式發表！ 10:192021/12/14 汽車情報-汽車新聞 椰樹枯葉成不定時炸彈 這學校幫椰樹「穿鐵衣」照片曝光引熱議 14:542021/12/14 生活 強行開走權利車 車主遭拖行重摔慘死 業者下場慘了 13:542021/12/14 社會 GoShare插旗印尼雅加達 創台灣共享機車出海落地首例 15:102021/12/14 財經 人車湧入 恐帶來生態負面衝擊 04:102021/12/14 生活新聞 MAZDA 3 榮獲美國 IIHS 撞擊測試 Top Safety Pick＋ 最高評價 10:552021/12/14 汽車情報-汽車新聞 3男爬台東「轆轆溫泉」遭溪水沖走 2人失聯1人負傷 09:032021/12/14 社會 嚇到也會釀命？ 婦駕車左轉 對向騎士急閃撞電桿身亡 14:542021/12/14 社會 社會熱門新聞 獨》四海幫副幫主母親告別式 動員上千黑衣人警荷槍實彈防滋事 - 社會 立委趙正宇家中搜獲920萬涉貪 北檢二度不起訴 - 社會 高醫出大包！警委託毒品驗尿38件誤判 26人慘坐冤獄 - 社會 心酸！員警80元便當只有白飯滷汁魚丸湯 新竹市警局回應了 - 社會 父姓「方」為女取單名 老師不敢點她名「怕全班跑光光」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。