新北市板橋區民生路二段往台64線中和匝道處，1輛小貨車下午3時許追撞前方環保局垃圾車，年約50歲的男性小貨車駕駛一度受困車內，之後由消防人員協助脫困，送醫後右小腿骨折，而副駕駛男則右腳擦傷，2人皆意識清醒，均送往部立雙和醫院。

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