消防署補助新北市消防局汰換老舊消防車，今舉行交車典禮。（王揚傑攝）

消防署補助新北市消防局汰換老舊消防車，今舉行交車典禮。（王揚傑攝）

消防署補助新北市消防局汰換老舊消防車，今舉行交車典禮。（王揚傑攝）

消防署補助新北市消防局汰換老舊消防車，今（20）日在新北市消防局舉行交車典禮，由消防署長蕭煥章與新北市消防局長黃德清代表進行交車。此次中央補助新北市1億510萬元，汰換車齡超過20年的老舊消防車，購置全新2輛50公尺雲梯車、1輛30公尺雲梯車及1輛水庫車，強化新北市救災能量。

新北市消防局表示，除了中央補助汰換外，過去3年市府共編列3億2950萬元，更向交通部爭取雪隧專案補助款8291萬元，共汰換42輛消防車，明年更編列1億450萬購置汰換13輛消防車，積極降低車輛逾齡率，2021年新北市車輛逾齡率8.7％，為六都逾齡率最低。

此次補助汰換的水庫車配發新莊分隊期望加強新莊地區及林口地區水源缺乏區域，解決初期水源不足問題，另30公尺雲梯車配發至金山地區期望協助金山偏遠地區部分高樓救災及救助，50公尺雲梯車2輛配發至土城及國光分隊增加對土城區及中和區高樓搶救戰力投入，降低災害影響與損失。

黃德清表示，感謝消防署補助新北市汰換老舊消防車，希望未來中央與地方持續通力合作，協助新北市消防車輛逐年汰換及廳舍補強與興建，共同守護社會大眾的生命財產安全，使新北市消防局成為全國最堅強的救災隊伍，更讓新北市民安居樂業，新北成為「安居、安全、安心」的三安城市。