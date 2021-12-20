中市盧姓二手車行老闆為「清庫存、換現金」，安排「人頭」購入滯銷車，投保全額車體損失險後，再派「撞車手」深夜開車到偏僻、無監視器路段，以逾百公里的高速撞擊停在路邊民車，報警後辦理出險債領保險金，自2019年10月至2021年6月間製造5件假車禍撞損15輛車，詐領600多萬元，台中地檢署依詐欺罪起訴盧男等9人。

起訴書指出，經營二手車行的35歲盧男，認為冷門進口二手車市價，比保險公司依殘值估算的車價還低，具有套利空間。將滯銷的二手車投保全額車體損失後，故意製造假車禍撞毀，並向保險公司申請理賠，不但可清庫存，還可換現金。

盧男先安排「人頭車主」購入二手車，再由「撞車手」在深夜開該車到偏遠、較無監視器地點附近，以時速上百公里速度撞擊路邊停放的無辜民車或是安排「被撞車」，「撞車手」再向警方報案，謊稱晃神睡著等原因而造成車禍；或「撞車手」離開現場，由「報案手」接手，坐上駕駛座，向警方報案謊稱是肇事駕駛。

據了解，只要相關車輛撞到全毀或半毀，修復費用大於殘值，保險公司就會依保額給付。盧等人自2019年10月至2021年6月間製造5件假車禍，撞擊毀損15輛車，共詐領606萬餘元。

涉嫌擔任人頭的林姓男子到案，否認知情，但供稱，他不須用車，購車只是為了借款，取得車子後又將車交給盧男，並再買另一輛車就不用繳交原車貸款，第二輛車也不用付錢及付貸款等語。

盧男坦承犯案，並供稱林男一開始不知詐保，但在申請理賠出險前，就得知是詐保的假車禍，而將理賠金領出交給相關共犯。台中地檢署檢察官以盧等9人涉及5件假車禍詐保，依詐欺罪起訴。