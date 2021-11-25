新北市擁有綿長的海岸線和壯麗的海岸風光，並盛產眾多美味的水產品，其中產自東北角貢寮區的「貢寮鮑」正是當季！新北市政府為推廣貢寮地區在地優質水產品，今(110)年輔導貢寮區漁會推動貢寮鮑產季系列活動，並於今(25)日在板橋遠東百貨中山店舉辦「2021新北貢寮鮑-鮑吃鮑遊，輕旅東北角」產季起跑記者會，公布眾多活動期間優惠內容，歡迎大家一同來共襄盛舉!

鮑吃鮑遊，輕旅東北角，品嚐貢寮鮑美食

新北市政府為了推廣貢寮在地優質水產品「貢寮鮑」，輔導養殖戶取得產銷履歷及生產追溯認證，是東北角在地安心的絕佳珍味。為了讓更多人認識及品嚐到美味優質的貢寮鮑，輔導貢寮區漁會規劃了12月5、11、12、18、19日共5梯次「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」小旅行，讓民眾能夠親身體驗採收、料理及品嚐貢寮鮑這一在地冬季限定美食，如此好吃又好玩的小旅行，千萬不要錯過囉!

鮑食小棧市區登場，市區餐廳嚐鮮貢寮鮑，電商平台貢寮鮑線上買

為了讓更多人品嚐到優質美味的貢寮鮑，特地在12月11、12日於台北希望廣場及19日於碧潭新北希望市集，舉辦「鮑食小棧」活動，限量推出各種超值的貢寮鮑產品，並提供貢寮鮑料理食譜給民眾參考，拉近貢寮鮑與民眾的距離，提升其購買意願。此外也號召市區多家餐廳加入貢寮鮑好夥伴，提供產季限定貢寮鮑料理，讓民眾能就近嚐鮮美味的貢寮鮑料理，並媒合貢寮區漁會與知名電商「東森農場」合作，讓民眾在家就可以選購當季產地直送的貢寮鮑！

電商也有人情味，新北魚市元宇宙，漁產行銷新通路

市府今年以元宇宙概念結合漁民常用之線上銷售方式，全國首創在網路社群互動平台打造的「8bit」風格的「鮮北宴線上虛擬魚市場」，不只有眾多攤位及商品供大家選購，讓民眾不用出門就能逛魚市場買海鮮，挑漁獲的同時還能與店家線上互動「搏感情」，將電商與傳統市場的優點互相結合，打造出全新的商業模式，促進新北在地產業朝向智能行銷發展，未來市府對於虛擬魚市場計畫除了持續積極招商，也會強化系統，讓手機上的操作更流暢、交易流程更簡便，最重要的是在系統中納入更多新北在地特色的元素，包括自然/人文景點、美食、特色產業等等，讓全球各地的民眾都可以透過我們的系統走進新北市各個角落，更了解新北市的美麗。

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(新北市政府農業局廣告)