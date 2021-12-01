國內二輪車龍頭光陽KYMCO今年首季以來全力衝刺Ionex 3.0，繼i-One、S7及旗艦S7R全新家族狹高人氣陸續上市後，第四款標榜都會型全能座駕的S6也於今天正式開賣，向粉絲們宣告Ionex 3.0四大戰將全數到齊！

S6配置功率6.5kW動力馬達並搭載2顆Ionex大電池，續航力高達155公里，0-50km/h加速僅4.2秒、極速可達88km/h。為滿足綠能騎士的都會移動需求，S6配置12吋輪圈，車身座高降低至750mm，登坐更方便，低重心也讓騎乘更安心。充電版及換電版兩種車型同步推出，建議售價82,800元，以相同價位提供買家不同需求與選擇。

S6配置 6.5kW 動力馬達、2 顆 Ionex 大電池，續航力155 公里，0-50km/h 加速僅 4.2秒，極速高達 88km/h，配合750mm車身座高相當適合都會騎乘。（圖/光陽KYMCO提供）

特別的是，趁著S6壓軸上市之際，Ionex加碼祭出年底「超級享」購車優惠，凡入手Ionex 3.0旗下任車一型，除了中央、地方政府補助以外，光陽KYMCO加碼多重好禮及購車金，最高總價達12,360元！（以最新上市、全車系最高原廠補助6,600 元的S6汰舊換新為例，若於雙北市購入，加工業局 7,000 元＋環保署 3,000 元＋環保局 9,000 元＋振興加碼 8,000元＋Ionex 購車金 6,600 元＋報廢車 300 元等，僅需 48,900 元就可入主）不僅如此，自今年八月光陽獨步全球的「尊榮換電」服務在推出後大獲好評，光陽KYMCO決定將換電免費服務期限，從原本今年底延長至明年第一季，堪稱史上最豪華購車大禮包！因著「超級享」優惠方案以及綠能國民車S6新上市，當前可說是有意入主電動機車買家最佳入手時機，這也讓看好銷售業績衝一波的Ionex喊出挑戰今年單月破千台最高峰目標！

KYMCO全力佈建的Ionex 換電站目前開通已達709 站、建置突破 800 站，持續向今年目標 1,000 站邁進。（圖/光陽KYMCO提供）

Ionex全車系提供充、換電版兩種能源補充，獨創的「尊榮換電」免費服務將延長至2022年第一季，讓粉絲享受尊榮換電服務的貼心與便利性。（圖/光陽KYMCO提供）

除加碼購車金補助外，凡購買 Ionex 3.0全系列機種更贈送「Ionex 年終超級享」好禮---Ionex 安全帽，其中 i-One還加送後靠墊雅緻型（市價1,590元）、S7 與 S7R 加送 S 系列後扶手靠墊（市價3,390元），今日主角S6則加送 Ionex 手機架（市價1,680元）與 S 系列後扶手靠墊，購車最高可獲超過五千元的Ionex 精品。

至於許多消費者關心的換電服務，Ionex 3.0一向主張多元能源補充方式，全車系皆提供充、換電版兩種能源補充，供消費者自由選擇。值得一提的是，光陽KYMCO獨創的「尊榮換電」服務，於六都部署目前服務區域已擴增至39個行政區，為回饋消費者肯定與支持，原年底前尊榮換電免費服務將延長至2022年第一季，讓粉絲享受尊榮換電服務的貼心與便利性。

不僅如此，為提供更優質服務、免除車主的里程焦慮，KYMCO於今天正式宣布，全力佈建的Ionex 換電站目前開通已達709 站、建置突破 800 站，踩著堅定的步伐持續向今年目標 1,000 站邁進。迎向 2022，KYMCO 於年終記者會搶先公佈明年首季「換電免費 799/499」方案，S6、S7、S7R 每月最高 799 元折抵；i-One車主每月最高 499 元折抵，讓消費者輕輕鬆鬆緊跟綠色電能行列，堪稱入主最佳時機！