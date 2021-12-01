Omicron新冠變種病毒引發市場的恐慌情緒，但在大盤幾乎全軍覆沒之際，周二蘋果股價竟逆勢大漲3.1%，收在165.30美元，並創下歷史收盤新高，顯然投資人將該公司視為驚滔駭浪中的完美避風港。

周二美股普遍重挫，谷歌、亞馬遜、臉書母公司Meta和微軟等大型科技股都難逃波及。

周二道瓊指數收跌逾650點或1.86%，標普500指數跌1.90%，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌1.55%。

聯準會主席鮑爾宣布該央行將在12月會議上，討論讓購債計畫提前幾個月退場，亦給市場帶來壓力。

投銀Needham分析師Laura Martin表示，投資人轉而擁抱蘋果，因為該消費電子巨頭擁有龐大的現金流，能承受任何經濟放緩的衝擊，也能在股價持續下跌時佔有優勢。「那些你知道會度過難關、不會破產、不會陷入財務困境的公司出現了『追求安定』（ flight to quality）押注，其他大型科技股雖然下跌，但跌幅也較小型股溫和許多」。

該分析師並表示，種種跡象顯示蘋果目前的產品銷售狀況良好，尤其是iPhone Pro機型，這可能使其本季財報表現非常亮眼。

蘋果在10月發布上季財報後曾表示，儘管供應鏈仍然吃緊，但第一財季（10~12月）營收可望超越去年的1114億美元，並再創歷史新高。

Martin表示，很多產品的零售銷售數據都非常好，平板電腦、尤其是高階iPhone手機，所有產品都顯示本季將實現高利潤和高營收。

此外，蘋果不僅將龐大的現金流用於投資新產品，亦透過股利和庫藏股計畫還利於股東。財富管理公司Bernstein分析師Toni Sacconaghi在本月稍早出具報告指出，未來5年蘋果可望繼續回購自家股票。

今年以來蘋果股價上漲約25%，11月累計上漲10.35%，創下6月（月線漲9.9%）以來最大單月漲幅。