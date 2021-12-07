在科技股彈升之下，歐股周二早盤漲到近一周的最高點。對Omicron變種病毒擔憂的減緩，市場信心獲提振；而中國在宣布放鬆貨幣政策後，礦業股上揚。
周二泛歐Stoxx 600指數早市再漲6.67點或1.42%，為475.38點。科技股在周一跌深到近七周低點之後，早盤上漲3.1%。
礦業股上漲2.6%。中國人行下調存款準備金比率，以提高流動性，推高了金屬價格，市場認為該全球最大金屬消費國將獲得經濟提振，工業金屬價格揚升，推進相關礦商股價表現。
Stellantis漲2%。該法國和義大利汽車製造集團計畫到2026年新創造40億歐元(約45.2億美元)營收，並且在2030年來自軟體的營收要達200億歐元。
跨國支付公司Worldline漲2.6%。
希臘四大銀行之一的Eurobank宣布，同意將該行80%的信用卡收單業務賣給Worldline。
防禦性板塊例如公用事業股、電信股、食品飲料股為漲幅最小的板塊。
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