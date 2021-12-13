美銀證券指出，台灣金融服務類股2022年最大題材就是「利率」，長期利率向上有助壽險業者獲得更佳核心收益、提升保費銷售、降低IFRS 17影響的擔憂，短期利率則有助提高銀行的利息收入，呼籲千萬不可輕忽金融類股投資機會，壽險主體金控首選國泰金（2882）、升評「優於大盤」，銀行股首選中信金（2891）。

美銀證券進行深度分析，爬梳利率對金融股的帶動作用，發現當利率進入結構性向上轉變時，金融類股都會啟動重新評價行情（re-rating），進而定調壽險股上半年表現較佳，下半年輪到銀行股發揮。以台股的輪動狀況來看，恰好電子各次族群輪番表演後，部分族群股價進入休整，此時，股價強勢不墜的金融指標股可望再度接棒，把台股多頭熱度從2021年底一路帶進2022年。

2022年上半年將是壽險族群的關鍵時期，必須緊盯美國長期債券殖利率走升的續航力，以及壽險公司的股利政策。

美銀考量國泰金投資組合，判斷其將是美國公債殖利率走升環境中最受惠投資標的，且包括：對沖成本、溢價、經常性收益率等關鍵指標的基期較低，國泰金有機會展現比同業更強的進步狀態，將投資評等升為「買進」、列為壽險股投資首選，推測合理股價由62.4元大升至80.3元。

銀行業商面，美銀認為，消費復甦與美國聯準會（Fed）升息將是2022年的大題材，台灣銀行業在過去周期中，一直對美國的利率相當敏感，並獲得內需消費復甦的正面帶動；美銀說明，中信金的營運大致以銀行六成、壽險四成所組成，可說是受惠壽險與銀行投資契機兩全其美的選項，且目前評價極便宜，維持「買進」投資評等，並列為銀行股投資首選。