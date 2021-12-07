台股今日高檔震盪走低，傳產與電子股輪動快速，在13:00過後買單急拉台積電、長榮航、萬海、中鋼、宏碁、元太、玉山金、中信金、面板雙虎等大型權值股，尤其台積電從599元低檔直接拉上607元高檔，大盤也同步甩尾翻紅收高，終場加權股價指數收在17796.92點，上漲108.71點，成交值3742.93億元，較前一交易日增加737.76億元。OTC指數收在227.87點，下跌0.2點，成交值為914.54億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日尾盤在權值股拉高帶動下，收盤上漲百餘點，為近期來的新高，量也維持的不錯，權值股持穩表態將有利盤勢持續反彈。目前5、10日的短期均線約在17600點附近，若拉回能夠守穩，可望再次上攻。

對於今日航空雙雄的放量，簡伯儀說，台股現階段輪動快速，是健康的格局，今日航空雙雄雖然量大，但仔細來看還不到11/16日的一半，由於11月營收即將公布，又有國際的題材加持，後市應該仍有表現的機會。

盤面上，台積電獲美系外資重申加碼，目標價維持800元，尾盤急拉，收在607元，上漲1.17%；聯電開高可惜多頭乏力，收在66.5元，下跌1.19%；股王矽力-KY(6415)收在4205元，下跌4.86%；航空雙雄華航(2610)收在28.4元，上漲6.97%、長榮航(2618)收在27.9元，上漲6.49%；力積電蜜月行情只甜一日，今日股價開高收低在73.6元、回跌3.03%，成交量縮減至4.5萬餘張。

由籌碼面來觀察，外資昨日在現貨市場賣超70多億元，在現貨市場，加碼空單1800多口，整體淨空單來到約2.4萬口左右。台股短線有轉強的趨勢，量能也有放大，指數短線區間預期將維持在17500~17900點，年底作帳行情可期。