逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，美股四大指數10日全面震盪小漲，帶動台股13日開盤走高，加權指數最高攻上17919.35，惟台股仍後繼無力，且在權值股台積電（2330）殺尾盤，自605元急遽下跌至601元的拖累下，大盤終場下跌58.66點，收盤則是收在最低點17767.6點，成交量縮。台股13日開高走低留上影線，研判後續將進一步尋求月線於17692.1點的支撐。

類股方面，鋼鐵、生技類股13日盤中表現最佳，其中，生技族群中泰福-KY亮燈漲停作收，最為突出；航運股則是連兩個交易日下跌，短線似乎出現熄火現象。此外，中小型族群中，元宇宙相關個題材股光磊、安可與智晶亮燈漲停，暗示元宇宙仍是下波上漲的重要推手之一，股價表現不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的泰福-KY，股價13日亮燈漲停，且委買量尚有8558張，買氣旺盛，研判後市續漲可能性高。

展望後市，Omicron變種病毒疫情是否更趨嚴重，仍須後續加以觀察。另外，美國聯準會（Fed）16日將召開12月會議，是否會加速縮減購債及提高利率的進程，亦將嚴重影響美股及全球股市。

因此，選估方面，建議投資人鎖定高殖利率類股、整理完畢之中小族群，且資金使用率不宜超過六成，審慎為宜。