證券分析師林鈺凱表示，美國聯準會（Fed）宣布將把縮減購債的金額自每月150億提高至300億美元，且明年3月就有可能開始升息，預計將升息三次，可說是十分標準的「鷹派結論」。不過，即便Fed來「鷹」的，但會後聲明內容卻也完全與市場預期的結果一致，因此市場反倒出現利空出盡的反應，台股兩地股市都止跌翻紅。

事實上，股市最討厭的就是不確定性，一旦塵埃落定，不論結果為何，行情大多就能穩定，目前的情況便是如此。

此外，Fed目前表現出的態度，完全符合市場上最悲觀的預期，不過，投資人現階段不妨可以思考，升息的其中一個大前提就是經濟回溫，若明年經濟沒有預期的好，Fed是否還會照樣實施緊縮政策。換言之，現階段許多政策都尚未發生，仍處於「暫定」階段，若明年經濟復甦情況不如預期中好，Fed就有可能從原本的3月升息，延後至5月升息，升息次數也可能由三次變為兩次。

個股方面，本周納入投資組合的建舜電，股價維持強者恆強格局，股價16日小漲作收，後續仍有望續揚。

展望後市，Fed釋出的說法已符合市場的最差預期，因此，Fed本次的鷹派聲明，反倒可能讓明年的行情更加樂觀。畢竟只要維持原狀，那就是利空出盡，反之，若明年有出現稍微一點的政策變動，那麼市場反而就會以利多來解讀。