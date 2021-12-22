逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，美股21日早盤因企業財報優於預期，指數開高，盤中在金融、能源股激勵下持續走揚，收在相對高點，惟整體量價結構仍屬反彈，並非多方強勢反轉，預期美股短期將維持在區間波動。

台股22日缺少外資撐盤，呈現量縮觀望，所幸半導體、IC設計等族群力挺下，終場以17826點作收，守住所有均線。指標股聯電罕見釋出明年元月、3月漲價的訊息，帶動IC設計群起反彈，成為大盤重新站回月線的關鍵；傳產股輪漲的行情中除遊戲股外，航運、航空、鋼鐵、生技、金融股的漲勢缺乏連續性，拖累大盤上攻力道，但只要電子股量能不墜，台股還是有挑戰高點的機會。

選股方面，晶片缺貨緩和後，第四季電子業終端銷售動能續旺，IC設業者明年在PMIC、高速傳輸晶片、車用晶片需求增加下，營收可望持續成長，逢低可多加留意。

至於本周納入投資組合的先進光，受惠疫情刺激筆電需求成長，今年筆電鏡頭出貨暢旺，累計前11月營收達32.86億元，年增16.62％，創下歷年同期新高。