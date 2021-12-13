證券分析師林鈺凱表示，時序距離農曆封關僅剩短短一個半月左右，投資人想過個好年，可把握這段時間的多頭行情，12月台股有望突破歷史新高、1月可望再入無人之境。

台股無論就基本面、技術面、國際股市、甚至從過去的歷史經驗來判斷，都確實具備足夠的條件，可以在這個月刷新歷史新高。

不過，即便台股大盤12月有望越過18034點的歷史新高，惟畢竟12月的行情是由內資與集團股主導、中小型股掛帥，預期加權指數不會飆得太猛，真正的重頭戲則要等到1月外資回籠、開始拉抬大型股後才開始。因此，本月屬於作帳行情，而個股表現則是要等待下個月大型股啟動推升下，才有機會「雞犬升天」。

個股方面，本周納入投資組合的泰福-KY，美國最新藥證有望取得，股價具想像空間。

展望後市，台指期將於15日進行結算，通常結算前後波將會動較大，且由於期貨即將進行轉倉，往往也容易出現新的方向。

台股首次挑戰「萬八」失利，先回檔了800點，接著就用了兩個禮拜的時間整裝待發，才再次醞釀攻勢，而本波高點雖來到17988點，但同樣無法突破整數關卡，惟回檔卻沒未如上次回檔這麼深，反而以盤代跌、在17850點上下震盪，研判在本次的台指期結算，就可望是改寫歷史新高絕佳發動點。

選股方面，近兩個月台股投資重點，仍將落在作帳股、元宇宙這兩個題材，且研判將有機會一路旺至1月底，值得投資人多加留意。