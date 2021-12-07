中鋼(2002)第四季出貨穩定，營運可維持高檔。中鋼、中鴻(2014)今年營運確定將創新高，明年股利可期，股價低檔也吸引外資等法人買盤進駐，近期股價持續反彈，也帶動鋼鐵股跟上多頭行情，股價上揚。

外資近四天共計買超中鋼72113張。外資也連四天共計買超中鴻19242張。

中鋼本季以來出貨仍穩，累計10、11月出貨共計219.4萬噸，展望第四季，公司預期出貨量320~330萬噸，與第三季323萬噸大致持穩，加上平均銷售價格略增，第四季營收有機會再創高，獲利也可持穩高檔，今年營收及獲利均將創新高，明年的股息可期。

中鋼看鋼市市況為「短空長多」，隨著明年需求持續成長，鋼市明年展望仍正向；鋼價方面，在環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望再延續2年。

整體來看，明年鋼市需求穩健向上，鋼價在碳中和、供給趨緊、原料價格居高等情況下，仍具上升空間，明年農曆年後，鋼市價、量緩步上揚可期，中鋼、中鴻(2014)今年獲利均挑戰新高，明年高股利可期。

此外，燁輝(2023)、新光鋼(2031)等今年營運也都確立將創新高，明年的股利水準也可望明顯優於今年。