聯合再生能源(3576)今年大規模參加年度指標性能源產業交流平台台灣國際智慧能源週，聯合再生此次展出從創能到儲能的完整解決方案。創能產品方面，聯合再生此次展出高發電效益的雙面光電模組新品、大尺寸(M6M10)高效能光電模組及與工研院及三芳化學合作研發之次世代可拆解太陽光電模組。儲能系統的部分，聯合再生以發展貨櫃式儲能產品應用於台電電力交易平台支援最頂規的dReg0.25調頻服務，顯示聯合再生全面且深入的在綠色能源事業中紮根。

聯合再生於2021年奪下230MW系統標案，近四百個案場遍佈全台生活圈，由北到南各地方縣市政府公有房舍與校園屋頂、風雨球場、台灣自來水公司、台南市停車場、高雄旗津生命紀念館、果菜市場及高速公路停車場等等，佔政府釋出公標案的六成市佔率。經過聯合再生的努力，台灣最大的風雨球場已於十月併網，台灣自來水公司最大太陽能電廠第一期已於十一月完工掛錶，高雄市最大公有房舍太陽能屋頂已於十二月首件掛錶完工，以上三個案場加總已掛錶併網約15MW。2022年將有100MW左右案場併網，預計可貢獻約新台幣25億元的售電收入。此外，聯合再生預計2022年開發100MW的漁電共生專案，並於地層下陷地區不利耕作農地開發約200MW左右的案場，全年總計可開發300MW，有效垂直整合上下游供應鏈並對台灣綠能做出極大貢獻。

模組方面，聯合再生持續投入資源研發出對環境友善、無害及超抗鹽害之模組產品，並獲得多項國際機構認證為綠色環保產品。同時因應台灣大型電站建置需求，亦積極佈局大尺寸模組系列，在系統建置成本(BOS)可較現行常規模組節省6~10%，降低度電成本同時亦有絕佳發電表現。另外，聯合再生能源與工研院及三芳化學合作國家隊模式，加速發展易拆解太陽能模組達到產品化水準，透過新封裝引導新拆解技術之易拆解模組可以解決過去廢棄太陽能板的處理難題，將完整矽晶片與玻璃蓋板等材料回收，提升廢棄回收價值與降低環境負擔，創造更高的循環經濟價值。

儲能是聯合再生能源整合綠色再生能源戰略佈局的重要角色之一。為成為台灣電力交易市場中的頂層參與者，聯合再生積極發展貨櫃式儲能產品組合支援最頂規的dReg0.25調頻服務應用於台電電力交易平台。聯合再生今年拿下台電的台南七股鹽田光電場全台最大的單一案場儲能項目，創下聯合再生進軍儲能整合市場之里程碑。另外，聯合再生還將利用公司在台灣太陽能領域的市場領先地位，繼續開發和優化太陽能+儲能的解決方案。聯合再生還持續開發鋰電池模組產品，使用於各種產業應用，包括儲能+UPS不斷電系統和其他可以利用新綠色能源電池優勢的應用。