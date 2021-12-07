日本豐田汽車7日表示，礙於缺乏長短料，加上成本又大漲，秉持開源節流原則，決定採用外表有刮痕或不完美，但安全性絕對無虞的零組件。

日本人重視外觀完美的要求世人皆知，而日本製造產品的考量，主要是以無懈可擊為主，而不是拚上市速度。對質量嚴格把關的豐田來說，以往因表面不夠完美，被視為廢料棄用的零組件，現在開始都被視為堪用之物。

豐田汽車表示，自己對汽車外觀到了近乎苛求地步，許多車主並不會注意到這一點，除非真的很認真去看。

上個月，因借助匯兌收益，豐田趁勢將2021財年的營利預估上修12%。不過豐田示警，因為半導體缺料生產受阻，以及用料成本大增下，自己獲利恐怕會被吃掉。

據悉，豐田正擴大實施一項從2019年就已開始的計劃。以前被視為三流的零組件供應商，現在也有機會供貨給豐田。前提是，這些不完美的料件，絕不能影響車輛的安全性以及性能，並且也不能差到一眼就看出是個瑕疵品。

以這家生產安全帶相關的零件工廠來說，自從豐田標準不再那麼嚴苛後，自己昔日遭打槍，不被豐田採用的零件數量就整整大減75%左右。