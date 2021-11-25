新冠肺炎疫情影響百業蕭條，台北市北投溫泉商圈甚至有40多家店倒閉，2021台北溫泉季25日登場，業者卯足全力推優惠吸引民眾，盼在5天活動內業積可突破2億。市長柯文哲表示，聽人說北投很像日本箱根，邀大家到新北投泡溫泉，領略優雅之美。

北投為平埔族中凱達格蘭族的稱呼，有「女巫」的意思，傳說女巫是智者化身，住在北投以作法祭儀化解硫磺泉水帶來的災難，孕育出北投多樣的人文與產業面貌，在北投溫泉文化中，除了女巫，還有「湯守觀音」默默守護北投溫泉，與民眾情感緊密結合在一起。

今年以「集氣北投．療浴祈豐年」為主題的台北溫泉季今開跑，柯文哲受邀出席敲響祈福鐘，他致詞時表示，北投有太多優點，除了交通方便，在過去幾年走向優雅境界，聽人家說這裡很像箱根，他很喜歡這裡，比他更喜歡的是妻子陳佩琪，天氣變冷時，北投是泡溫泉最好的地方，邀大家到北投泡溫泉領略優雅的美麗。

台北市溫泉發展協會理事長周水美指出，疫情影響，這幾年大家都很辛苦，去年10月溫泉季到今年過年前，業者生意還不錯，5月本土疫情爆發後，北投溫泉商圈有40幾家店倒閉，許多員工都放無薪假，現在疫情趨緩，業者卯足全力推優惠拚業績，預計5天活動可吸引10萬人次造訪。

她說，疫情前溫泉季可締造2億業績，去年只有1.5億，今年希望能衝破2億。

溫泉季活動即日起至29日，在捷運新北投站周邊登場，有溫泉、文創伴手禮業者熱鬧展出，響應疫後數位轉型，今年特別增加溫泉線上購物節，舉辦3場直播銷售，此外，還有明華園表演、在地藝文演出、那卡西歡唱之夜。