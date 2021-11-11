由楊冪、陳偉霆主演的陸劇《斛珠夫人》10日開播，才上線6集播放量就達2.3億，口碑也相當不錯，而在劇中飾演美人魚的女星董璇，一出場就驚豔眾人，水中絕美畫面引起熱議。

董璇扮演的美人魚「琅嬛」在水中絕美出場，驚豔眾人，而她也在微博曬出多張美照，寫下：「來看琅嬛，至於珍珠，大家就別惦記了唄」，只見她穿上白色Bra，下半身是人魚尾巴，辣露渾圓酥胸和纖細水蛇腰，完美S曲線一點也看不出已經42歲，讓人驚艷不已，還有粉絲認為她唯美造型比起楊冪更為出色。

董璇扮演美人魚，絕美造型引熱議。(圖／翻攝自微博)

董璇身材前凸後翹。(圖／翻攝自微博)

董璇是大陸知名氣質女星，和男星高雲翔有過一段8年婚姻，但因高雲翔2018年在澳洲捲入性侵風波，婚姻也在隔年畫下句點，恢復單身的她，把重心放在女兒和演藝事業，在戲劇、綜藝上表現亮眼。

楊冪、陳偉霆主演的陸劇《斛珠夫人》10日開播。(圖／翻攝自微博)

而她年初接受陸媒專訪，強調自己不後悔在事業巔峰時和高雲翔結婚，「無論他做過什麼，都曾是我的家人，也是孩子的父親」，對於前夫沒有口出惡言，離婚後仍和他維持良好關係，也讓不少網友都感嘆，高雲翔不懂珍惜。