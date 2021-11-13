台中18歲男大生不小心擦撞到瑪莎拉蒂，遭惡少車主及友人圍毆一度命危，雖然車主雙親在鏡頭前為兒子犯行下跪道歉，但多數網友仍不領情。對此，美女律師李怡貞表示整起事件與車主雙親無關，希望所有人適可而止就好。

李怡貞表示惡少已經成年，本該為自己行為負責到底，倘若自己是惡少父母，絕不會為小孩的行為道歉，但會為了長期的失敗教育造成的嚴重後果，及不該讓不匹配千萬豪車的孩子衍生出的糾紛道歉，卻不會在鏡頭前下跪，畢竟不需要跪給大眾來預防日後生意做不下去，但絕對會請律師與當事人聯絡，至少拿個一、兩百萬處理現況，並動用人脈請最好的醫生，全心救治重傷的孩子，賠償就日後再說，畢竟是一定要賠躲不掉，至少先拿錢出來，會讓對方認為有誠意解決，日後訴訟才有得談。

對於新聞提到惡少父親不排除日後永久停業，李怡貞表示希望當事人不是準備風頭過後，要甩鍋或切割的「起手式」，也希望到時候3人不要以「沒有往致命部位打」為由來卸責，畢竟誠心道歉跟暫時作秀，明眼人都看得出來，接著強調：「每個人都有孩子，不是你的孩子就可以生龍活虎的走跳，別人的孩子就活該，遇到你的孩子就可能一輩子癱在床上」。

而此文發布後，不到一天就引起萬人共鳴，網友紛紛留言：「父母道歉與否不重要，重要的是要賠償到受害家屬滿意」、「道歉只是形式，小孩會變成這麼兇殘，一半是父母寵來，一半是孩子劣根性導致」、「停業到時再重新申請公司牌也不意外，根本就不是想真的對這件事負責」。