還沒告白先被拒絕，男網友一早收到心儀對象的訊息，不料點開一看居然是「拒絕訊息」，他PO出女方寫的內容，悲痛發文請求網友幫助，詢問該怎麼回至少不會疏遠朋友關係，網友看完則大讚女方真是好女孩，沒把男網友當工具人。

原PO在網路論壇Dcard上發文分享，自己一早看到心儀對象傳來訊息，看完卻撕心裂肺。原PO強調自己並沒特別勤回對方訊息，也不常主動開話題，但沒想到這份心意女方早已察覺，甚至打了一串文字向他道歉。

女方的訊息內容表示，「其實我有點想問，你有時候類似丟球般的話，到底是不是認真的，是真的話，那我可能要跟你鄭重的道歉，對不起我可能無法接受你的心意」，女方表示，有好幾次都想要直接說，但又怕傷到原PO的心，可是又覺得拖越久，對彼此都不負責任。

此外，女方也說明，如果是自己會錯意的話，請原PO笑笑就好，「就算之後朋友都當不成，也真心希望原PO可以過得快樂又幸福」。原PO表示，女方說的都沒錯，只是不知道該怎麼回復，才不會疏遠朋友關係，因此發文求助網友。

許多網友看完訊息大讚女方，「她很棒」、「是個在乎你感受而且溫柔的人」、「能喜歡上這女孩，你眼光真的不錯」、「現代社會中難得的清流」、「比起有些人不講明白，用冷暴力解決問題好多了」。也有不少網友提供回應方法，並鼓勵原PO，「至少你知道你交到了一個不錯的朋友」。