買房是許多人夢寐以求的目標，但過程中卻有各種問題需要處理，有位女網友在臉書社團分享煩惱，透露自己新北看到一間符合條件的中古套房，但一開門卻聞到濃濃「死老鼠味」讓她相當困擾，由於她實在不想因此放棄這間房，因此上網詢問網友是否有類似經驗，並試圖尋找臭味來源，意外釣出內行人以3點分析臭味來源。

該名網友在「房屋萬事通公社」臉書社團上求助，透露自己看上的套房生活機能與交通都符合需求，只是味道令人難以接受，「自己覺得是有點像菸味和廁所臭味混和的味道，家人則認為是死老鼠味，但翻遍了都沒收穫。」

原Po也詢問仲介及屋主，但都無法得到答案，因此想求助網友，「二手屋進門就聞到一股怪味道，是怎麼解決的？有想到請驗屋公司幫忙，但不知道異味這一塊，是有辦法幫忙處理的嗎？」

文章一出引起網友們熱烈討論，意外釣出內行人以3點分析臭味來源，「房間異味主要有3個來源，第一點是廁所的排風管道，由於原Po的房間沒對外窗，可能其他樓層的異味經由管線飄到房間內。」

此外，可以詢問前屋主是否會在室內抽菸、拜拜，如果有，必須整間重新粉刷才可能將殘留煙味去除，不僅如此，如果冷氣機、家具也是二手的，也會殘留異味，「如果真的很喜歡，可以請房仲跟屋主溝通看看，門窗是否可以開個幾天讓房子通風，之後再去看看味道是否改善、空氣清淨機也是一個方法。」

許多網友見此狀況都建議原Po仔細考慮清楚再下手，「有疑慮的房子我都是直接放棄」、「磁場不合，味道是告訴你多看幾間再決定」、「住房一定要選有對外窗的，為了身體健康」、「沒窗戶通風不良，濕氣重空氣品質不好，住久身體狀況不佳」 、「味道很奇怪，或是住進去不舒服還是趁早搬走。尤其是陽光照不到房子內部盡量不要住。」