一名謝姓人妻發文表示，她日前參加丈夫公司舉辦的員工旅遊，沒想到卻在民宿提供的烤肉大餐發生意外，疑業者將瓦斯罐放在火爐附近，造成氣爆讓她嚴重燒傷，沒想到事後丈夫的公司竟然私下與民宿和解，還要求老公離職，讓她相當氣憤。

民宿業者提供戶外場地、食材、火爐供烤肉，卻造成氣爆。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO疑氣爆是民宿業者疏失造成。（圖／翻攝自爆料公社）

謝女在「爆料公社」的貼文中提到，9月1日帶著女兒參加老公公司舉辦的墾丁3天2夜員工旅遊，當晚參加民宿業者提供的戶外烤肉趴時，疑似業者把瓦斯罐放在烤台下方櫃子，造成氣爆，讓當時獨自在烤肉的她嚴重燒傷，立刻叫了救護車送往南門醫院，做完基本傷口處理後，再轉院回台中榮總進行手術。

謝女說：「其實手術結束還沒有很痛，真正開始是隔天，住院期間最痛的應該是換藥與下床！下床腳滿滿的腫脹疼痛，期間還經歷護士幫我刷新傷口（因為我的傷口有壞死細胞有細菌），敷有殺菌的敷料，巨痛⋯」；直到9月11日謝女才順利出院，但傷口尚未痊癒。

沒想到，為期一個半月的療傷期間，老公的公司卻與民宿委託人私自和解，然後民宿拿了8萬和解金給公司，叫她我再拿2萬給公司（備註：公司說在我住院時匯來的10萬是借我的），謝女氣炸：「我沒有得到賠償，還要倒貼錢自己療傷？」於是拒絕如此荒謬和解，後來公司股東與其未婚妻、簽和解書的人，一起請謝女做醫美，後續療傷時間、醫美費用都願意處理，豈料才隔16天，簽和解書的人卻翻臉不認帳，還跑來嗆聲：「不要想利用這件事賺錢，做人要講理」。最後公司先將8萬和解金還給民宿，並請謝女提告民宿，事件暫時告一段落。

但讓謝女氣憤的是，當雙方調解會議結束後，公司股東先是暖心喊話「有需要公司幫忙的地方再跟他說，如果公司需要負責他們也會負責！」接著話鋒一轉，竟問謝女老公：「你還要繼續做嗎？還是怎麼樣」，謝女指出，當初股東和老公談好讓他休假，現在卻要他離職，「我老公就說那他現在離職單寫一寫⋯」讓她實在無法接受，「這些不合理行為，為什麼是我們來承受」。