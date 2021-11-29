男子周陳文彬2018年參選屏東縣議員時，以發放生日禮金的名議向選民買票，他還透過助理以每票1000元企圖買票，但因助理聽聞有期他候選人遭查賄認為風險過大，才未發放賄選金錢，他買票選上議員後，去年底遭判當選無罪，刑事部分，最高法院判囚4年定讞。

2018年7月27日間，周陳文彬先將2000元交付給曾姓助理，囑咐助理以交付選民配偶之「生日禮金」為名義，轉交該2000元，並約定投票支持周陳文彬之對價，對方收下後，但未告知及交給其配偶。

另周陳文彬以每票1000元之代價，向屏東縣枋寮鄉水底寮區域內有選舉權之選民買票，周陳文彬共拿3萬元委託曾姓助理買票，但因助理聽聞有其他候選人遭查賄而認為風險過大，隨即要「下線」不要發放賄選金錢，並將3萬元賄款還給周陳文彬。

民事部分，周陳文彬去年底遭判當選無效定讞；刑事部分，一審及二審認定周陳文彬曾擔任鄉民代表期間前後長達8年之久，竟對各式宣導、查緝之宣示置若罔聞、視若無睹，所為顯屬可議，且犯後飾詞狡辯，依交付賄賂罪判刑4年，上訴後，最高法院駁回確定。