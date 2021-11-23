即將受邀擔任第58屆金馬獎最佳劇情片《緝魂》引言人的林暉閔，日前舉行了個人出道10週年的第一次粉絲見面會，不但影迷出席踴躍，還有遠從高雄北上參加活動，其中互動環節更是欲罷不能，差點就要超過場地歸還時間，也見識到林暉閔粉絲的人氣與熱情。一度擔心出席狀況不如預期的林暉閔，忍不住在一開始就問了大家：「現場有誰是認識我超過5年以上的？」大家熱情的舉手讓他忍不住笑說：「我算紅耶！」這回答也笑壞了現場的所有粉絲。

出道十年第一次辦粉絲見面會，林暉閔偷偷透露其實之前就有想過出道十年是不是該為粉絲回饋些什麼？後來也陸續聽到很多粉絲私訊給經紀人和公司看是不是該辦個見面會，於是在經紀公司寰亞傳媒的大力支持下，就決定了他從影10年以來的第一場粉絲見面會，為了這次的活動，林暉閔真的是親力親為，從活動規劃到會場場勘，只要有空都會親自參與，甚至是自己規劃動線，希望能讓更多粉絲參與，連幫參加粉絲預先點餐等等細節都不放過。

他還笑說活動前其實他還有其他的拍攝工作，但怕耽誤到大家的報名，所以利用空擋幫大家整理點菜單，竟然有人指定冷飲選擇冬瓜茶但是要熱的，讓他當下哭笑不得；而從《星空》以來就一直照顧著林暉閔的鳳美姊更是親自出面，邀請了合作過的導演拍攝一支祝福影片，在現場播放給林暉閔和粉絲們一起看，見到經紀公司、鳳美姊以及所有合作導演、粉絲的祝福，讓他在活動結束後忍不住紅了眼框，謝謝大家十年來的陪伴和支持。

林暉閔與粉絲暢談甚歡。（寰亞傳媒集團提供）

回想起自己還是國中生的時候，在鍋貼店被選角發掘要了電話，林暉閔笑說：聽說當年書宇導演打電話到家裡邀請參加試鏡，卻被家人誤認是詐騙，沒想到開啟自己演戲這條路，他更自爆其實高中時期的他其實對演藝之路很迷惘，一直問自己適合當一個演員嗎？後來終於想通了，有人喜歡他演戲，有人想看他演戲，所以後來選擇報考北藝大電影系。

林暉閔感性的表示：「我想演戲的動力都是因為你們！」不知道是不是現場粉絲聽的太用心來不及反應，讓林暉閔的感性告白破功忍不住抱怨：「好感動，你們不哭一下嗎？」這樣的反差萌引來粉絲們開心地大笑。

林暉閔與粉絲開心合照。（寰亞傳媒集團提供）

不過難得舉辦見面會，除了自己感性告白，與粉絲互相分享心事也是重點之一，從「如何跟處女座（林暉閔是處女座）男生相處？」的情感問題，到「你是如何走出迷惘？」的人生道理，影迷五花八門的提問，讓林暉閔險些招架不住；其中有位女粉絲分享自己”以前”迷戀過林暉閔，都會把照片當手機桌面，引來許多現場粉絲的共鳴，讓林暉閔忍不住問：「大家都會說”以前”很喜歡，那現在也迷嗎？」沒想到女粉絲打臉回答說：「還是很喜歡啦！但是自己長大了，所以…」話還沒說完就被林暉閔發現手機桌面已經被換成咻咻熊，讓他是又氣又好笑。

曾演「亞斯伯格」為同症粉絲打氣

不過有歡笑也有溫馨，其中有位「亞斯伯格症候群」的粉絲出席最讓他感動，因為自己曾經在電視劇《追兇500天》中飾演「亞斯伯格症候群」的孩子，所以能夠了解他一個人要來參加活動所需要的勇氣，他現場也特別謝謝他的參與。活動最後，林暉閔用桂綸鎂曾經送給他的一句話「把握初衷」分享給所有粉絲，希望和大家一起加油，迎接下一個10年！

而今年剛從北藝大畢業的林暉閔，也將更全心投入自己在戲劇上的演出，喜歡他的粉絲朋友可以關注他的臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ereklin0910 ），獲得更多林暉閔的動態訊息唷！