林俊傑(JJ)相隔2年舉辦實體演唱會,27日起一連2天在新加坡開唱,對於演出,JJ難得出現緊張感,由於疫情影響他已有長達2年未與粉絲們面對面,這次演出歌單堪稱「空前絕後」,不僅橫跨新專輯《倖存者‧如你》及過去專輯中的歌曲,更特別選唱多首經典,也驚喜演唱新歌〈After The Rain〉、〈一定會〉。演出結束後,JJ在社群感性發文,坦言自己幾個月前生活及工作遇到了突如其來的暴風雨,「覺得莫名其妙,很氣憤、很無奈」,他靠著音樂替負面情緒找到出口,熬過這段低潮。

JJ的「聖所」巡迴演唱會唱遍各大城市,所到之處場場門票售罄、一票難求,未料巡演走到一半就遇上疫情來襲,後續場次逐一取消,許多歌迷苦等他演唱會重新開啟,沒想到一等就是2年,JJ也相當無奈。鮮少公開負面情緒的他,今凌晨難得發文,坦言前幾個月的確因種種打擊身陷低潮,「有一天晚上,在好朋友的家裡,外面下著狂風暴雨,我邊彈鋼,彈著彈著,彈出了這段旋律。我告訴自己,只要能夠熬過這段低潮,我一定會變得更堅韌」,創作出新歌〈一定會〉替自己打氣。

他前幾個月飛返新加坡接種疫苗、陪伴家人,這段時間工作上也沒閒著,特別籌辦《JJ林俊傑After The Rain音樂特輯》慈善音樂會,一連2天在新加坡金沙大劇院演出,所有收入將捐助家庭需要計畫(Families in need)及 精神健康輔導計劃 (Persons with Mental Health Conditions)。許久未與觀眾「實體」相會的JJ,回想這段日子對他而言像是出道以來的「突破」,表示:「因為全球疫情的關係,像這樣與觀眾面對面的實體演出,竟然已經相隔2年了。」

林俊傑27日起連2天在新加坡舉辦實體演唱會。(摘自林俊傑IG)

他表示自己在新加坡待了快5個月,出道18年從來沒這麼久過,過去只有在新年或節日時飛回家鄉1、2週,也因此這陣子多了很多時間好好體悟生活並思考未來下一步。JJ笑說:「這次音樂會也有讓我『活過來』的感覺。」此次演出前JJ就強調歌單與演出陣容,不僅是「史無前例」,更是「空前絕後」,一開場即首唱他英文專輯裡收錄的〈因你而在〉、〈可惜沒如果〉等,也送上經典曲〈不流淚的機場〉、〈距離〉等,以及未正式發表的新歌〈After The Rain〉、〈一定會〉為所有人打氣。