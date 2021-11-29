林俊傑（JJ）相隔2年舉辦實體演唱會，27日起一連2天在新加坡開唱，對於演出，JJ難得出現緊張感，由於疫情影響他已有長達2年未與粉絲們面對面，這次演出歌單堪稱「空前絕後」，不僅橫跨新專輯《倖存者‧如你》及過去專輯中的歌曲，更特別選唱多首經典，也驚喜演唱新歌〈After The Rain〉、〈一定會〉。演出結束後，JJ在社群感性發文，坦言自己幾個月前生活及工作遇到了突如其來的暴風雨，「覺得莫名其妙，很氣憤、很無奈」，他靠著音樂替負面情緒找到出口，熬過這段低潮。

JJ的「聖所」巡迴演唱會唱遍各大城市，所到之處場場門票售罄、一票難求，未料巡演走到一半就遇上疫情來襲，後續場次逐一取消，許多歌迷苦等他演唱會重新開啟，沒想到一等就是2年，JJ也相當無奈。鮮少公開負面情緒的他，今凌晨難得發文，坦言前幾個月的確因種種打擊身陷低潮，「有一天晚上，在好朋友的家裡，外面下著狂風暴雨，我邊彈鋼，彈著彈著，彈出了這段旋律。我告訴自己，只要能夠熬過這段低潮，我一定會變得更堅韌」，創作出新歌〈一定會〉替自己打氣。

他前幾個月飛返新加坡接種疫苗、陪伴家人，這段時間工作上也沒閒著，特別籌辦《JJ林俊傑After The Rain音樂特輯》慈善音樂會，一連2天在新加坡金沙大劇院演出，所有收入將捐助家庭需要計畫（Families in need）及 精神健康輔導計劃 （Persons with Mental Health Conditions）。許久未與觀眾「實體」相會的JJ，回想這段日子對他而言像是出道以來的「突破」，表示：「因為全球疫情的關係，像這樣與觀眾面對面的實體演出，竟然已經相隔2年了。」

林俊傑27日起連2天在新加坡舉辦實體演唱會。（摘自林俊傑IG）

他表示自己在新加坡待了快5個月，出道18年從來沒這麼久過，過去只有在新年或節日時飛回家鄉1、2週，也因此這陣子多了很多時間好好體悟生活並思考未來下一步。JJ笑說：「這次音樂會也有讓我『活過來』的感覺。」此次演出前JJ就強調歌單與演出陣容，不僅是「史無前例」，更是「空前絕後」，一開場即首唱他英文專輯裡收錄的〈因你而在〉、〈可惜沒如果〉等，也送上經典曲〈不流淚的機場〉、〈距離〉等，以及未正式發表的新歌〈After The Rain〉、〈一定會〉為所有人打氣。