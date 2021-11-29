鄧佳華日前表示要「脫離舒適圈」，宣布離開連千毅團隊，讓連千毅氣到揚言求償2千萬，如今轉換跑道當起外送員，沒有駕照只能騎乘YouBike工作的他，在臉書透露「3小時跑了62單」，立刻遭到網友打臉說謊。

鄧佳華昨（28日）在臉書曬出Uber Eats外送接單的截圖，透露自己在短短不到3小時內，就接下62個單，距離目標75單僅剩13單，就能解鎖1200元的獎金，接著強調：「這就是我現在的實力，我現在的格局，uber eat達人是我，才不到3小時就跑62單」，對於自己送外成績相當自豪。

不過鄧佳華此貼文曝光後，被許多網友質疑說謊，認為沒駕照僅能騎乘YouBike外送的他，不到3分鐘就能送完一單，紛紛留言嘲諷：「80分鐘62單，不到三分鐘一單，你宋七力膩」、「我們之前跑過，騎機車一天下來頂多跑30單就要偷笑了」、「如果你的實力這麼強，我相信每個外送人員月入10萬以上，當大家都3歲小孩哦」、「外送員素質就是給您這樣偷圖又涉嫌偽造文書與造謠事實的人弄臭了」。

對於鄧佳華轉行當外送員，連千毅則是相當看衰，並點出3點必定失敗的原因，認為鄧佳華只是要炒新聞，幫自己刷存在感，並不是真的要當外送員，接著點出只有「去掃公園廁所」或「路邊幫忙清潔阿姨撿垃圾」兩項工作，他才有辦法勝任，畢竟其它工作對他而言應該很難。