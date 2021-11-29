日本空靈歌姬鬼束千尋21年前以一曲〈月光〉走紅歌壇，不過卻常因為脫序言行惹出爭議，昨(28日)驚傳她一度情緒失控，邊哭喊邊狂踢救護車，最後遭警方以「現行犯」逮捕，引發網友關注。

根據日媒《NHK》報導，鬼束千尋由於朋友突然抽搐倒地，嚇得她趕緊打電話叫救護車，沒想到醫護人員獲報抵達現場後，她突然情緒失控，邊哭喊邊踢救護車，讓一旁路過民眾全都看傻了眼，醫護人員則是拍照存證報警，最後鬼束千尋遭警方以涉嫌毀損器物的罪名逮捕。

鬼束千尋被警方以「現行犯」逮捕後，坦承是自己踢壞車門，至於為何會出現脫序行為?她表示步出住家後，突然間感到非常恐慌，感覺所有路過身邊的人都不喜歡自己，在不知如何是好的情況下，才會踢救護車宣洩情緒，做出破壞的行為，不過對於她的說詞，警方仍在調查確切原因。

鬼束千尋踏入歌壇首張專輯就締造百萬銷量，讓外界看好是新一代的天后，不過先是因聲帶出問題暫退歌壇，復出歌壇之後，不僅濃妝豔抹到連粉絲都認不出，還屢屢傳出脫序行為，更曾一度爆瘦到僅剩36公斤，讓外界質疑精神狀況不安定，2017年底更突然自曝光頭照片，嚇壞一票粉絲，事後澄清是為了罹癌的摯友才剪去頭髮。