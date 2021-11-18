顧慮的要素除了價格、生活機能、地段等，離工作地點的距離也是重要考量之一，有網友近日對此猶豫不決，有300萬的資金買房，若選擇靠市區的坪數就較小，郊區雖然三房兩廳，但上班騎車單趟就1小時以上；貼文曝光後，留言普遍都先將郊區淘汰，「一年500小時在無附加價值的通勤，時間無價」、「每天通勤一小時會厭世的」。

1名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」請益，若手中有300多萬的存款，是會選擇靠市區但坪數較小的套房，還是會買郊區3房2廳的房子，但光去上班的通勤時間，騎車單趟就要1小時以上，來回約2個小時，兩者各有利弊，讓他在坪數和地段之間抉擇不已。

貼文曝光後，網友大多建議選擇買離工作地點近、靠市區的物件，「當然是市區，地點決定一切」、「找別間，騎1小時有事會很麻煩」、「每天通勤一小時會厭世的」、「每天花一個小時通勤成本也要算進去」、「時間就是金錢」、「騎車一小時，每天就來回兩小時、一年500小時在無附加價值的通勤」、「市區優先，之後可以變成現金流，給北漂的人」。

但也有少部分網友是坪數派的，認為下班後的生活品質非常重要，「郊區，騎車時間很快就習慣了，下班後的生活空間寬敞很重要，等幾年可能就連郊區都買不了」、「格局放大一點，當然買郊區，將來結婚是加分，如果不結還可分租，進可攻，退可守」、「郊區，工作可以換，長遠看還是3房適合」。

有留言提到選擇的物件可以折衷，「市區外圍通常有蛋白區應該可以2房，我覺得這樣最好」、「中間找個一半路程2房的不好嗎」、「蛋黃買不起，蛋殼沒品質，折衷吧，2房蛋白區」、「一小時太遠了！如果還想換屋，先買市區，地點很重要，但至少買2房」。