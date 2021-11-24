「一蘭拉麵」在日本不只擁有高人氣，台灣也有很多粉絲。（盧金足攝）

台中市排隊名店再增一家！一蘭拉麵台中朝富店為全球第87間分店，一蘭拉麵2017年來台展店，首次到台北市以外地區設店，24日上午10時開幕，不能出國吃拉麵，新店開張高達上千人為這碗來自東瀛的拉麵大排長龍。

「一蘭拉麵」在日本不只擁有高人氣，台灣也有很多粉絲，台中朝富店昨日開幕，大批民眾一大早就來卡位，人龍從店門前排到對街秋紅谷生態公園的人行，為避免影響交通，店方還發送號碼牌，讓民眾不必在現場苦等，可以評估時間到場吃拉麵。

拉麵店打出前3名客人可獲非賣品的拉麵碗，一名21歲的大3黃姓同學，與友人從21日深夜就來排隊，排隊等候近60個小時，進到店裡吃熱騰騰的拉麵，有客人說很值得，重溫到日產旅遊的感覺，也有客人排太久，吃到拉麵後說，「拉麵好吃，但排得好累」。

由於「一蘭拉麵」營業時間從上午10時到晚上12時，並非採24小時開放營業，大清早5時就出現長長人龍，雖然到下午人潮較為疏解，是業者發放號碼牌管制奏效，張姓民眾下午來吃到想念很久的拉麵後表示，店內裝潢承襲一蘭拉麵的傳統特色與造型，點餐系統和加麵文化，感受像在日本一樣。

疫情期間，民眾很難出國旅遊，一蘭拉麵提供民眾享受日式拉麵的風味，一名擔任魔術師兼Youtuber法帥到場想搶頭香，大手筆砸下3萬元向一早來排隊的第3名大學生買位子，還請房仲朋友代排支出6000元，總計花了3萬6000元，成為第3個入店消費者，獲得限量拉麵碗。