全家(5903)持續擴大聯名商品版圖，與人氣麻辣火鍋店「鼎王」聯名合作，12月1日起於限定店舖開賣「鼎王麻辣蛋」，初期導入全台21間門市，預計明年第1季再擴大導入至百間店。

繼再度與日本拉麵名店「屯京拉麵」合作，並推出冷凍料理包，看好國人冬天嗜辣，全家便利商店與麻辣火鍋店「鼎王」聯名合作，12月1日起於限定店舖開賣「鼎王麻辣蛋」。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，便利商店每日現煮的茶葉蛋是不少消費者必吃商品，更是年銷量破億顆的熟食區人氣王，為了持續打造更多元、更有趣的熟食區，此次特別以國人冬季喜愛的麻辣鍋為元素，首度推出特色口味的現煮蛋，由鼎王麻辣鍋聯名監製的「鼎王麻辣蛋」，12月1日起優先導入全台21間店舖，預計明年第1季再擴大導入至百間店。

除了「鼎王麻辣蛋」，全家便利商店與「屯京拉麵」合作的「東京豚骨風味拉麵」及「麻辣豚骨拉麵」也將於12月1日強勢回歸，且瞄準居家自煮趨勢，消費者對冷凍食品需求增加，推出冷凍料理包「東京豚骨風味叉燒拉麵」、「麻辣豚骨叉燒拉麵」，於「全+1」Line社群電商平台開賣，隨著新產品陸續上市，可望挹注12月合併營收表現。

全家便利商店10月合併營收為73.8億元，月增7.41%，年增0.82%，累計前10月合併營收為693.83億元，年減2.21%。