北港鎮是媽祖信仰中心，每年農曆三月媽祖遶境期間，湧入全台各地廟宇及信眾達數十萬人，一時之間北港鎮宛如不夜城，熱鬧不已。然而，北港除擁有豐厚歷史韻味的信仰活動之外，還有一項值得開發推廣的活動-風箏節！北港鎮公所表示，今年風箏節將於12月11日下午13:00~16:00，在北港鎮北港溪旁腹地、近高灘地停車場熱鬧登場！

北港鎮公所表示，入秋後的北港鎮，徐徐的東北季風非常適合全家親子一同放風箏，相較於北部地區強勁的風勢，或是其他縣市腹地不大的風箏場地、周邊高樓建築物林立的風箏節活動來說，北港的東北季風顯得溫和而安全，且北港溪河濱公園腹地廣闊，河堤沿岸不但擁有方便的停車空間，且步行即可與彩繪村、女兒橋、北港朝天宮及周邊商圈串聯，是最佳的親子活動場域。

北港鎮公所特別在入秋之後規劃文化觀光親子活動，藉由風箏節的舉辦，促進北港鎮的觀光休閒，結合北港在地獨特的文化與商圈特產，設計親子間多元互動遊戲，增進親子間的互動與情感，鼓勵每個家庭走出戶外，暫時放下手上的3C產品，擁抱大自然，讓闔家在輕鬆涼爽安全的氛圍下，製作出獨一無二的風箏，寫下美好的回憶。

今年的風箏節活動，除了鼓勵民眾一起踴躍放風箏之外，現場還安排亞洲風箏協會的大型風箏展演、小朋友最喜歡的帶動唱跳、卡通人偶互動、小丑魔幻秀、親子五感闖關遊戲、以及魔幻泡泡秀；另還特別安排翼長達162公分的超大風箏紀念品，現場打卡或報名闖關遊戲即可獲得，數量有限，送完為止。