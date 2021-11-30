一名女客疑似讓寵物狗躺在早餐店內的桌上。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

一名網友分享，到早餐店買早餐，卻見到讓他不知該不該繼續買的一幕畫面，原來，一名中年女子坐在店內，而她前方餐桌上竟躺著一隻狗！眾多網友看傻眼，直呼「沒品！」，就連愛狗人士也不挺，認為上桌真的不行。

一名網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》分享圖文，表示去台中某百貨附近「買個早餐看到狗都上桌了，店員全當沒看到，這衛生堪憂啊，還是不買比較好」。

只見一名女子坐在店內滑手機，而她前方桌子上，則是躺著一隻脖子掛著鈴鐺的狗狗，兩人感覺都十分悠閒舒適。

眾多網友看完傻眼，紛紛回應：「沒品！」、「髒」、「傻眼 餐廳肯讓你帶進去就不錯了 還敢放在桌上 非常不ok」、「那是我的家人，我的小孩，我的兒子，憑甚麼管我（大概是這種劇情）」、「我家也有毛孩，不過這個有點超過了，要顧慮別人的心情啊」、「我還遇過拿店家的碗裝食物直接餵小狗的爛主人 結果之後都不敢去哪一家店吃了 怕店家端上來的碗是狗用過的」。還有人說「不要怪店員了吧！現在勸說搞不好又遇到神經病被反砍一刀，有問題的明明是飼主啊」。