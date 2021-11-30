淘寶創辦人、阿里巴巴前董事長馬雲，白手起家的經歷讓人印象深刻，而如今身為商界巨擘的他，被認為是人生勝利組，許多人將他視為崇拜的對象，但馬雲也是人，也有自己的偶像，眾所周知他是空靈天后王菲的粉絲，馬雲追星的方式無愧於他亞洲首富之名，只能說有錢就是任性。

在商場上被追捧成了神的馬雲，也有自己的偶像，這些人多是擁有他所沒有的天賦特質，例如以「菲式唱腔」走紅的歌后王菲，不僅在華語樂壇有著歷史定位，更受到歐美方面的讚揚，而她所演唱的歌曲，都會染上濃厚的個人色彩，難以被模仿。

事實上除了歌聲之外，王菲的個性也是與眾不同，非常有個人想法，無論外界風向如何吹，她都對自我觀點非常堅持，這些年因為淡出演藝圈潛心學佛的關係，王菲甚至到達一種境界，從不激烈反駁或是否定別人，是個高冷而帶著豐富情感的傳奇歌手。

馬雲豪擲天價求跟王菲合唱，卻兩度被拒，直到拍了電影《功守道》，才終於圓夢。(翻攝自微博)

馬雲作為王菲的鐵粉，畢生願望是跟天后同台合唱，這些年他嘗試用最擅長的方式來達成夢想，首先是在某次的雙11晚會上，馬雲開出天價邀請王菲參加，給大家一個驚喜，但被王菲斷然拒絕，而馬雲沒有放棄，之後聽聞偶像要開演唱會，他聯絡了王菲的經紀人，表示願意付出1.6億人民幣(約台幣7億)，並包辦最高規格的舞台、設備，僅求能跟王菲同台唱歌，但王菲完全不動心，再度拒絕。

王菲兩度拒絕馬雲，曾引發網路批評聲浪，質疑她是在裝清高，反倒馬雲不受影響，終於在2017年，馬雲邀請李連杰擔任電影短片《功守道》監製，自己擔綱主演，並集結甄子丹、洪金寶、黃曉明、吳京、向佐等A咖紅星出演，而主題曲部分，他第三度邀王菲一起演唱，終於等到天后點頭，兩人合唱了〈風清揚〉，馬雲以最大的努力練習，來跟心目中最棒的歌手合作，王菲也因此洗刷自命清高罵名，被認為不是不願合作，只是潛心在等待一個適當的契機而已。