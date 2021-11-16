買房是許多人心中必做的人生目標，但近年房價上漲的速度遠比加薪還要快，讓不少人哀號買房難，感嘆連存基本的頭期款都不容易，有網友發文表示，如果年輕人家住台北，老家也在台北，是不是直接少奮鬥20年？引起網友們熱烈討論，不少人狠虧何止少奮鬥20年，很多人選擇直接躺平，但也有人認為，每個家庭狀況不同，住不下搬出來租屋的大有人在，更別說有兄弟姊妹要平分的話，未來還有得喬。

該名網友在PTT論壇上發文指出，「在老一輩年輕的時候，台北房價不會很貴，但是經過幾十年到現在，台北房價貴爆，連租房都很貴，如果年輕人老家在台北，未來能繼承他們父母的房子，再拿那些錢去南部買房子一定有剩，這樣是不是能少奮鬥二十年了。」

文章一出引起網友們熱烈討論，許多人直說，何止少奮鬥20年，直接躺平的大有人在，「看點吧，一間四五千萬的，應該是少奮鬥一輩子」、「不用奮鬥，賣掉去哪裡都過爽爽」、「至少資源贏了，同樣低收入，但不用負擔房租」、「不用租房子不用遠距離通勤就打贏一堆人」、「有感，不是台北人光租屋先輸一半。」

儘管如此，還是有人認為，每個家庭的環境與狀況不同，很多人因為台北家空間不夠搬出來租屋，這種人看得到吃不到，「看家裡有幾個人吧，住不下搬出來租屋大有人在」、「太天真，有兄弟姊妹光分財產就有得吵了，受不了的直接搬出去租屋，還不是一樣」、「頂多算是資源比較好，但能不能用到那個資源又是另一件事了」、「有靠山穩一半，剩下一半還是靠自已。」

事實上，過去十年現代人買房壓力越來越大，根據主計總處與內政部的統計資料，主計總處調查顯示，2010年至2020年全國平均每戶可支配所得增幅為21.3％，但同樣時間，內政部統計則顯示，全國不分建物房價增幅42.7％，若將範圍縮小至6都，每戶支配所得增加22.4％，但房價漲幅達76.7％，房價漲幅比所得高出2.4倍，顯示民眾薪水漲幅遠遠跟不上房價。