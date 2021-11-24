知名藝人兼主持人侯昌明，勤奮陽光形象讓他深受婆婆媽媽喜愛，而他的成功除了自身的努力，老婆曾雅蘭功不可沒，夫妻倆一起努力打拚事業，不但給孩子富足的生活，還成為圈內的億萬隱形富豪，不料曾雅蘭近日爆出壓力太大，恐慌症已發作一個多月，曾深夜癱坐陽台，處於危險而糟糕的狀態，讓侯昌明嚇到衝去扶她進屋，並趕緊帶老婆就醫，目前靠藥物控制中。

侯昌明與曾雅蘭結婚多年，育有一雙子女，多年來夫妻為了更好的生活不斷拚事業，兩人經營網拍服飾副業，已經5年多，據《ETtoday》報導，曾雅蘭對事業用心，從採購、拍照到出貨，都一個人包辦，但也因此獨自承受壓力，逼得健康出問題。

這個嚴重的問題，因為疫情的關係雪上加霜，侯昌明表示原本10月份是服飾業旺季，但去年下半年生意就開始明顯受影響，到今年升三級警戒時，狀況更慘，「大家都不買衣服，她壓力大到才會導致恐慌症發作」。

侯昌明吐露曾雅蘭多年來受憂鬱症所苦，長期用藥控制，而最近因為事業的壓力大增，讓她併發恐慌症，某天半夜侯昌明發現愛妻獨自坐在陽台上，整個癱軟，感覺快要摔下去，完全沒辦法走進客廳。

侯昌明見狀連忙衝過去，聽到老婆喃喃自語說著：「欄杆不穩要掉下去了」，要他找人來看看，侯昌明嚇到把她扶進屋內安撫，隔天除了馬上找建商來家裡檢查，讓老婆安心，並且趕快帶她去看醫生，他表示自己從出社會到40多歲，持續工作都沒有休息，一路拚到現在都超過50歲了，老婆也一起奮鬥，如今看到曾雅蘭這樣，很是心疼，「我知道我不會是個大富大貴的人，但如果有一天她的身體負荷不了，我寧願顧及她的健康，而不是賺錢」。

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