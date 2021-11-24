星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，金牛座、天蠍座、雙魚座、獅子座總是在談戀愛的時候亂花錢，刷卡時毫無理智，只要能讓對方開心，付出多少錢都不心疼，最容易在談戀愛時破產。

▍1.金牛座

金牛座平常是個鐵公雞，不過一旦墜入愛河，花錢就很容易失去理智，尤其喜歡幫對方挑禮物，看到對方開心的樣子能讓他感到非常滿足，不過如果對方辜負他的心意，金牛座很有可能會在分手時把禮物全都要回去。

▍2.天蠍座

天蠍座平常很節儉，不過談戀愛的時候也很大方，他們比較現實，不會說花言巧語，往往能用新台幣解決的事情就直接花錢，只要能讓對方開心，刷卡時絕對不會猶豫，就算自己月底要勒緊腰帶過活，他也在所不惜。

▍3.雙魚座

雙魚座本來就很愛亂花錢，談戀愛更是能讓他們破產，他們會想要花錢把自己打理得更好看，無論是買衣服、弄頭髮、添購化妝品，刷卡絕不手軟。另外雙魚座在愛情中習慣不計代價的奉獻，總是不斷花錢在另一半身上，只要對方跟自己裝可憐，立刻就把錢匯過去，根本不管自己是否能夠負擔。

▍4.獅子座

獅子座是標準的戀愛腦，又很愛面子，為了製造浪漫，讓對方在一次又一次的驚喜中更愛自己，他們花錢完全不手軟，就算自己卡費已經快要爆了，還是會搶著去結帳，只希望得到崇拜，成為對方心目中最可靠的人。